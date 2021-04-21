يوفنتوس ملتزم بتنفيذ دوري السوبر .."بين أنديتنا اتفاق بالدم"

المصدر: وكالات

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إصراره على إقامة دوري السوبر الأوروبي حتى بعد انسحاب الأندية الستة الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء وهو الأمر الذي هدد أن يتحول المشروع إلى مهزلة.

وقال أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الأربعاء :"بين أنديتنا اتفاق بالدم، سنواصل"، مضيفا أن إمكانية نجاح الخطة كانت مئة بالمئة.

ولكن جون وليام هنري، مالك ليفربول الرئيسي، اعترف بارتكابه خطأ وقال في مقطع فيديو إنه يريد "الاعتذار لكل جماهير ومحبي النادي.. عن الاضطراب الذي سببه خلال الـ48 ساعة الأخيرة".

وأضاف :"وغني عن القول ولكن ينبغي أن يقال، المشروع المطروح لن يقف أبدا بدون دعم الجمهور".

وكان ليفربول من بين الأندية الستة الكبرى في إنجلترا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وتشيلسي، الذين ذكروا يوم الأحد الماضي إنهم سينضمون لبطولة دوري السوبر الأوروبي بجانب أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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