تهديد شديد اللهجة من رئيس "فيفا" ضد "الأندية المنشقة"

المصدر: وكالات

أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو اليوم بأنه "يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى اطلاق مسابقة الدوري السوبر الاوروبي "تحمّل عواقب قرارتها" جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.

وقال إنفانتينو "نحن في فيفا لا يمكن إلا أن نعارض بشدة انشاء الدوري السوبر. انه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من ويفا ومن فيفا". وتابع "من واجبنا حماية نموذج الرياضة الاوروبية، وبالتالي اذا قررت مجموعة ما الذهاب في طريقها يتعين عليها تحمل عواقب خياراتها. انها مسؤولة عن خياراتها. إما ان تكون في الداخل (المنظومة) أو في الخارج، لا يمكن ان تكون ما بين بين. فكروا في الموضوع، يجب ان يكون هذا الامر واضح، واضح تماما".

وأعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية اطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا. وكان الاتحاد الاوروبي هدد باستبعاد هذه الاندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري ابطال اوروبا، بيد ان رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر بان هذا الامر "مستحيل".

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