أتليتيكو يسحق إيبار بخماسية ويتمسك بصدارة الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

سحق المتصدر أتليتيكو مدريد ضيفه إيبار‭ ‬متذيل الترتيب 5-صفر اليوم الأحد ليرد بقوة على سلسلة نتائجه المحبطة التي ساعدت منافسيه في العودة لسباق اللقب بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وافتقد أتليتيكو اثنين من أبرز هدافيه وهما لويس سواريز وجواو فيلكس لكن المهاجم أنخيل كوريا تحمل المسؤولية وسجل هدفين في نهاية الشوط الأول لأصحاب الضيافة.

ووسع يانيك كاراسكو الفارق بعد العودة من الاستراحة قبل أن يضيف ماركوس يورينتي هدفين ليكمل الخماسية في أول انتصار خلال ثلاث مباريات لأتليتيكو عقب التعادل 1-1 مع ريال بيتيس والخسارة 1-صفر من اشبيلية.

ويتصدر أتليتيكو جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 31 مباراة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب ويتبقى لكل منهما مباراة.

وأبلغ كوريا الصحفيين "الفوز بأريحية وإقناع يجلب لنا سعادة كبيرة".

وأضاف "المباراة كانت متقاربة حتى الهدف الأول وبعدها أصبحت مفتوحة ونجحنا في الظفر بها".

ويقبع إيبار في المركز الأخير ولديه 23 نقطة وفشل في تحقيق أي فوز في آخر 14 مباراة وخسر عشر منها.

ولم يسدد الزوار أي كرة على المرمى رغم أنه أخاف أتليتيكو في منتصف الشوط الأول حين مرر أليخاندرو بوزو كرة عرضية إلى كيفن رودريجيز غير المراقب لكنه أخفق في لمس الكرة.

وسيطر أتليتيكو على الكرة لكن لم يحصل على فرصة خطيرة قبل هدف كوريا الذي حول ركلة حرة إلى الشباك.

وهز المهاجم الأرجنتيني الشباك مجددا حين راوغ مدافعا ووضع الكرة بأناقة في الشباك ليعوض الفرص التي أهدرها أمام بيتيس.

وأضاف كوريا "أعظم شيء في كرة القدم أنك تحصل في كل أسبوع على فرصة للانتقام وشعرت بالأسف لإضاعة الفرص السابقة لكنني سعيد الآن".

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