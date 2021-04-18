تعرف إلى توقيت قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

المصدر: أحمد طارق- دبي

تقام اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك مع الأهلي بالدوري المصري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.



وستقام المباراة في الساعة 11:30 ليلاً بتوقيت الإمارات، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، على استاد القاهرة، إذ يتصدر الزمالك لائحة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن "الأحمر" لديه ثلاث مباريات مؤجلة بداعي مشاركته في كأس العالم للأندية.



وتشهد المباراة تولي طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء للمرة الأولى منذ فترة طويلة، ويقود طام التحكيم الحكم الدولي محمود البنا.

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