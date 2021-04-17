رسمياً.. محمد الشناوي يغيب عن الأهلي في القمة المصرية

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى الأهلي المصري ضربة موجعة بعدما تأكد بشكل رسمي غياب حارس مرماه محمد الشناوي عن المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك غداً الأحد بالدوري المصري.



وقال حازم الحديدي وكيل عمال الشناوي في تصريحات صحافية إن نتيجة المسحة الخاصة بالحارس الدولي جاءت إيجابية بإصابته بفيروس كورونا ليتأكد رسمياً غيابه عن مواجهة الزمالك.



وبات الجهاز الفني للأهلي في مأزق بسبب عدم جاهزية البدلاء في "الأحمر" لتعويض غياب الشناوي، بوجود علي لطفي ومصطفى شوبير، إذ أن مشاركاتهما قليلة جداً مع الفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news