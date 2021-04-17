الإصابة تبعد رونالدو عن مواجهة أتالانتا

المصدر: وكالات

سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا،الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب اصابة عضلية كما ذكر مدرب ناديه السبت.

قال مدربه أندريا بيرلو ان اللاعب البالغ 36 عاما والمتصدر لترتيب هدافي "سيري أ" برصيد 15 هدفا سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم اصابته".

أضاف بيرلو "لدينا غائب هام. للأسف، فان كريستيانو لن يشارك في هذه المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية".

تابع المدرب الشاب "لم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرّض لها بعد مباراة الاحد الاخيرة ضد جنوى".

أردف "لم يكن قادرا على التعافي هذا الاسبوع. سنخاطر كثيرا إذا جلبناه معنا إلى برغامو الأحد.. سنحاول استعادته الاربعاء في مباراة بارما".

ويحتل يوفنتوس، حال لقب الدوري في آخر 9 مواسم، المركز الثالث راهنا بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يقترب تباعا من احراز لقبه الأول في الدوري منذ 2010، فيما يقف أتالانتا وراءه بفارق نقطة في المركز الرابع.

والقى بيرلو باللوم على الارهاق "كان كريستيانو دوما في لياقة ممتازة. للاسف، تراكم التعب في آخر ثلاث مباريات مع المنتخب (تصفيات مونديال 2022) وهي مشكلة بالنسبة للجميع".

تابع لاعب الوسط السابق "أبلغني كريستيانو ايضا انه كان يتعين عليه خوض مباراتين فقط، لكن الهدف الملغى ضد صربيا دفعه إلى خوض الثالثة، وإلا لكان قد عاد إلى يوفنتوس قبل المباراة الثالثة".

وفي غياب أفضل لاعب لفي العالم خمس مرات، قد يدفع بيرلو بالإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا العائد بعد غياب بسبب الاصابة في ركبته.

كما تعافي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي من فيروس كورونا اثناء مشاركته مع المنتخب وسيبدأ على مقاعد البدلاء.

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