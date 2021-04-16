مانشستر سيتي يدافع عن "حلم الرباعية" أمام تشلسي في نصف نهائي الكأس

المصدر: وكالات

يلتقي تشلسي ومانشستر سيتي، ممثلا انجلترا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الدور ذاته من مسابقة الكأس المحلية غدا السبت (الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات)، إذ يأمل النادي اللندني إفساد مسعى منافسه نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، في حين يلتقي ليستر سيتي وساوثمبتون في نصف النهائي الثاني على ملعب ويمبلي أيضًا امام حضور جماهيري.

ويملك تشلسي بقيادة مدربه الالماني توماس توخل فرصتين لتعكير طموح سيتي، إحداهما قائمة في لقاء الغد، والثانية محتملة في حال بلوغهما نهائي أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي تواليًا. لذا قد تشكل المباراة «بروفة» لنهائي قاري محتمل بينهما.

ورغم جدولهما المزدحم حيث يخوض كل منهما 12 مباراة في غضون ستة أسابيع، إلا أنه ما من وقت للتراخي. ويسير سيتي بطل المسابقة ست مرات آخرها عام 2019، بإِشراف مدربه الاسباني بيب غوارديولا بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الدوري الممتاز في أربعة مواسم في ظل ابتعاده بفارق 11 نقطة في الصدارة عن جاره وغريمه يونايتد الذي يملك مباراة أقل.

وستكون الفرصة سانحة لسيتي لرفع أولى كؤوسه هذا الموسم عندما يلتقي مع توتنهام في نهائي كأس الرابطة في 25 أبريل الحالي على ملعب ويمبلي أيضًا.

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