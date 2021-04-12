بأمر من ميسي.. نيمار ممنوع من التوقيع لباريس سان جيرمان

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يقف وراء عدم تجديد البرازيلي نيمار عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي في صيف 2022.

وقالت الصحيفة، الاثنين، إن نيمار يتعرض إلى ضغط من صديقه ميسي، ما يجعله يؤجل موضوع تجديد عقده، على الرغم من أن العقد جاهز للتوقيع، مشيرة إلى أن برشلونة وميسي يضغطان على نيمار، حتى يعيد البرازيلي التفكير في مستقبله وإمكانية ارتداء قميص النادي الكتالوني مرة أخرى.

وأضافت أنه بعد تولي خوان لابورتا رئاسة النادي الكاتالوني فإن ميسي لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، وسيحاول إقناع صديقه نيمار حتى يعود إلى (كامب نو)، واللعب معا مجددا لاستعادة الكرة البرشلونية متعتها التي افتقدتها منذ 2015 حين حقق الكاتالوني لقب دوري أبطال أوروبا وسط تألق الثلاثي ميسي ونيمار وزميلهما الأوروغوياني لويس سواريز.

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