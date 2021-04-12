كيميش: بايرن ميونيخ سيتأهل على حساب سان جرمان

المصدر: وكالات

يعتقد محرّك وسط بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميش أن فريقه البافاري قادر على قلب خسارته ذهاباً أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، عندما يحلّ عليه غداً الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وقال: «أنا مقتنع بأننا سنتأهل لأننا الفريق الأفضل».

سقط حامل اللقب 2-3، الأربعاء الماضي، في عقر داره أليانز أرينا، ما يعني أن بطل ألمانيا في آخر ثمانية مواسم سيكون مطالباً بالفوز بفارق هدفين على سان جرمان أو الفوز بفارق هدف مع تسجيله على الأقل أربعة أهداف لبلوغ نصف النهائي.

وأكّد كيميش في مقابلة على موقع ناديه الرسمي أمس: «في مباراة الذهاب كنا الطرف الأفضل، حتى إذا لم تعكس النتيجة هذا الأمر، للأسف».

وتابع أن النتيجة «ستعتمد كثيراً على نفسيتنا، لكن أيضاً على فاعليتنا».

توقع اللاعب البالغ 26 عاماً القادر على شغل مراكز عدة «شكّلوا خطورة ثلاث مرات وسجلوا ثلاثة أهداف. فضلا عن ذلك، لا أذكر فرصاً باريسية كثيرة».

وسدد لاعبو بايرن 12 مرة على مرمى سان جرمان ذهاباً وسجلوا هدفين، فيما بلغ عدد تسديدات سان جرمان بين الخشبات ثلاث كرات فقط.



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