مانشستر يونايتد يثأر من توتنهام ويواصل الضغط على السيتي

المصدر: وكالات

أفلت مانشستر يونايتد من كمين مضيفه توتنهام بفوز ثمين 3 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليواصل الفريق مطاردته لمانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة.

وعزز ويستهام آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين 3 / 2 على ليستر سيتي اليوم الأحد في نفس المرحلة ، التي شهدت اليوم أيضا فوز نيوكاسل على مضيفه بيرنلي 2 / 1 .

على استاد "توتنهام" بالعاصمة لندن ، أفسد مانشستر يونايتد مغامرة مضيفه ، وثأر لهزيمته الثقيلة 1 / 6 أمام توتنهام ذهابا في الموسم الحالي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر ، وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

ورد مانشستر يونايتد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها فريدريكو رودريجيز سانتوس وإدينسون كافاني وجرينوود في الدقائق 57 و79 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ويستهام رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط خلف ليستر سيتي الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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