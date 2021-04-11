يوفنتوس يفوز على جنوة ويحافظ على آماله الضئيلة في اللقب

المصدر: وكالات

فاز يوفنتوس 3-1 على ضيفه جنوة اليوم الأحد ليحافظ على آماله الضئيلة في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي.

وتقدم حامل اللقب بثنائية السويدي ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في أول 22 دقيقة إذ تابع المهاجم الإسباني تسديدة كريستيالنو رونالدو المرتدة من القائم ليضعها في المرمى.

ولم يقدم يوفنتوس أداء مقنعا في الفترة الأخيرة وسمح لجنوة بالعودة في المباراة بعد أربع دقائق من الاستراحة عندما قلص جيانلوكا سكاماتشا الفارق.

واتيحت لجنوة فرصة إدراك التعادل لكن البديل ويستون ماكيني حسم الفوز ليوفنتوس قبل 20 دقيقة من النهاية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن ميلان و12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

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