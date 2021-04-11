انتر يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز ثمين على كالياري

المصدر: وكالات

واصل انتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين على كالياري 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وحقق انتر انتصاره الحادي عشر على التوالي في المسابقة ليعزز صدارته لجدول الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشرة ميلان ، وتجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السابعة له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل ماتيو دارميان الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 77.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news