أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. صور ولقطات

المصدر: وكالات

أشعل ريال مدريد سباقًا غير مسبوق على لقب الدوري الاسباني لكرة القدم بحسمه السبت الكلاسيكو المنتظر أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، ليرتقي مؤقتًا الى الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكاتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والالماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده الى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وحقق ريال مدريد اليوم الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، بينما قطع سلسلة من ستة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.

وكاد مارسيلو أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لكن مينجيزا تدخل في اللحظة المناسبة وساعد الحارس تير شتيجن في الإمساك بالكرة، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2 / 1.

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