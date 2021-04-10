الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

تأهل فريق مولودية الجزائر إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب تعادله مع مضيفه الترجي التونسي 1/1 اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالبطولة والتي شهدت فوز الزمالك المصري على تونجيث السنغالي 4 / 1.

وتقدم الترجي بهدف سجله نسيم بن خليفة في الدقيقة 31، وتعادل عبد النور بلخير لمولودية الجزائر في الدقيقة 68.

ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة ليضمن تأهله في صدارة الترتيب، فيما رفع مولودية الجزائر رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وينتزع ببطاقة التأهل الثانية من المجموعة.

وفي المباراة الثانية، فاز الزمالك على ضيفه تونجيث 4 / 1.

وسجل أهداف الزمالك يوسف إبراهيم أوباما ومروان حمدي (هدفين) في الدقيقتين 25 و38 ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 41، فيما سجل هدف تونجيث بابا عثمان ساكو في الدقيقة 48.

ورفع الزمالك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد تونجيث عن أربع نقاط في المركز الرابع، ليودع الفريقان البطولة.

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