مبابي يواصل التسجيل ويقود باريس سان جيرمان لسحق ستراسبورج

المصدر: وكالات

أكمل كيليان مبابي أسبوعا للذكرى بعدما سجل هدفا وصنع هدفا آخر ليقود باريس سان جيرمان لسحق مضيفه ستراسبورج 4-1 اليوم السبت ليقلص بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الفارق مع ليل المتصدر إلى ثلاث نقاط.

وافتتح مهاجم فرنسا، الذي أحرز هدفين في الفوز 3-2 في ملعب بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، التسجيل فيما أضاف بابلو سارابيا ومويز كين ولياندرو باريديس ثلاثة أهداف ليرتفع رصيده فريق العاصمة إلى 66 نقطة من 32 مباراة.

ويتقدم باريس سان جيرمان، الذي يستضيف بايرن بطل أوروبا في مباراة الإياب باستاد بارك دي برينس الثلاثاء المقبل، بأربع نقاط على موناكو ثالث الترتيب والذي يستضيف ديجون المتذيل غدا الأحد.

ويأتي ستراسبورج، الذي كان قلص الفارق عبر مويز ساي، في المركز 14 وله 36 نقطة.

وكان ليل فاز 2-صفر على مضيفه ميتز أمس الجمعة.

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