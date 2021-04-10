الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت تقارير إعلامية في مصر عن قرب نجاح نادي الزمالك في تمديد عقد لاعبه التونسي فرجاني ساسي، والذي ينتهي الموسم الجاري.

وقال الإعلامي سيف زاهر، ان نادي الزمالك أصبح أقرب من أي وقت مضى من تمديد عقد فرجاني ساسي، اذ من المنتظر أن يستقبل النادي أمولاً كثيرة في الأيام القليلة المقبلة دون أن يكشف عن قيمتها.

وأضاف زاهر عبر قناة "اون سبورت"، الزمالك ينتظر أموالا كثيرة من مشروعات سينفذها بالشراكة مع شركات عملاقة وهذا ما سيساهم في انهاء الأزمة المالية التي عانى منها الزمالك وأخرت تجديد عقد النجم التونسي وكذلك مستحقات عدد كبير من اللاعبين.

في الوقت الذي أكد فيه، عضو اللجنة التنفيذية المُستقيل، إبراهيم عبد الله، أن وكيل اعمال فرجاني ساسي طلب الحصول على 55 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل تجديد العقد، مشدداً على أن النادي لم يكن بمقدوره تمديد عقد اللاعب في ظل المطالب المالية الكبيرة لوكيل ساسي، وهذا ما جعل المفاوضات تتجمد في الفترة الماضية.

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