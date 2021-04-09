مهندس إنجازات ريال مدريد يتقدم بترشحه لرئاسة جديدة

المصدر: وكالات

قدّم فلورنتينو بيريس رسميًا ترشيحه لإعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد، وفق ما أعلن بطل اسبانيا الجمعة.

وحتى الآن لم يقدم أي شخص ترشيح ضد بيريس منذ فتح باب الترشيح في الثاني من أبريل الحالي، علمًا ان المهلة تنتهي الاثنين المقبل.

وإذا لم يقدم أكثر من مرشّح واحد نفسه للعملية الانتخابية، فسيتم إعلانه رئيسًا "في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تاريخ إغلاق طلب تقديم الترشيحات"، أي بين 13 و15 أبريل، وفقًا للنظام المعتمد في ريال مدريد.

ووصل رجل الاعمال البالغ 74 عاما الى سدة رئاسة النادي الملكي في العام 2009 وأعيد انتخابه مرتين بالتزكية عامي 2013 و2017.

كما كان الرجل الذي هندس الفريق الذي ضم كوكبة من النجوم "غلاكتيكوس" في ولايته الاولى بين 2000 و2006 ليكون أمضى بالتالي 17 عامًا على رأس النادي العريق.



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