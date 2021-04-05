مانشستر سيتي يلاحق "العملاق الصغير" بعد وداع أغويرو

المصدر: وكالات

يُلاحق مانشستر سيتي الانجليزي مهاجم ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني، النرويجي الشاب إرلينغ هالاند "العملاق الصغير"، خصمه في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، ساعياً للتعاقد معه، في حين يتحضر الـ "سيتيزنز" لوداع هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو أغويرو مع نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

ولكن، قبل أن يتحقّق حلم انتقال هالاند، المولود في مدينة ليدز الانجليزية، الى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل، سيكون المهاجم النرويجي الخطر الأبرز المحدق برجال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا.

وفشل متصدر الدوري الانجليزي الممتاز مذ تسلم غوارديولا زمام التدريب في تخطي ربع نهائي المسابقة القارية الأعرق، في الأعوام الأربعة الاخيرة، إلاّ انه يأمل هذا الموسم في التخلص من هذه اللعنة متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الاخيرة في مختلف المسابقات، وابقاء آماله حيّة في احراز رباعية تاريخية.

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