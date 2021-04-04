خبر غير سار لمحمد صلاح

المصدر: محمد الحتو - دبي

تلقى المصري محمد صلاح نجم ليفربول نبأ غير سار، اليوم الأحد، بفقدانه صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمصلحة قائد توتنهام هاري كين الذي سجل هدفين في غضون أربع دقائق بمرمى نيوكاسل في الجولة 30 من "البريمييرليغ".

وعلى الرغم من تعادل توتنهام مع نيوكاسل إلا أن كين خرج فائزاً بالهدفين الذين وضعاه في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً متقدماً على صلاح المتصدر السابق بفارق هدف واحد.

وكان محمد صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول بمرمى أرسنال في الجولة نفسها، السبت، على ملعب الإمارات في لندن، في المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" 3-صفر.

وفي الوقت الذي فقد فيه صلاح صدارة الهدافين، أنصفته وسائل الإعلام البريطانية بتسليط الضوء على رقم جديد كسر من خلاله الرقم المسجل باسم أسطورة أرسنال وبرشلونة السابق تيري هنري بعدما سجل "الفرعون" الهدف رقم 93 في أول 150 مباراة في الدوري الإنجليزي، مقابل 92 للغزال الفرنسي.

وذكرت شبكة "إسبن" العالمية أن صلاح دخل قائمة "الخمسة المميزين" في الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح خامس أكثر لاعب يسجل أهدافا في أول 150 ظهور له في المسابقة، ويتصدر القائمة لاعب نيوكاسل الإنجليزي آلان شيرار (211 هدف)، يليه هداف توتنهام الإنجليزي هاري كين (105 أهداف)، ثم لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (102 هدف)، ومهاجم مانشستر يونايتد السابق، رود فان نيستلروي (95 هدف).

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد الجولة 30:

1- هاري كين (توتنهام) 19 هدف

2- محمد صلاح (ليفربول) 18 هدف

3- برونو هيرنانديز (مانشستر يونايتد) 16 هدف

4- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) 14 هدف

5- دومينيك كالفيرت (إيفرتون) 14 هدف

6- هيونغ سون (توتنهام) 13 هدف

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