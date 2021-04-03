ديفيد يهز الشباك وليل يستعيد الصدارة من باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

استعاد ليل صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من باريس سان جيرمان اليوم السبت بعدما تغلب 1-صفر على مضيفه الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم نيمار في الدقيقة الأخيرة.

وهز جوناتان ديفيد مهاجم كندا الشباك في الشوط الأول ليرفع رصيد ليل إلى 66 نقطة قبل سبع جولات من النهاية متفوقا بثلاث نقاط على باريس سان جيرمان الذي افتقر للإبداع قبل أربعة أيام من خروجه لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وطُرد نيمار بعد حصوله على الإنذار الثاني بعدما دفع تياجو ديالو الذي تشاجر مع نظيره ليُطرد هو الآخر.

وتقدم موناكو إلى المركز الثالث برصيد 62 نقطة بعدما سحق ضيفه ميتز الوافد الجديد 4-صفر.

ويحل أولمبيك ليون رابع الترتيب وله 60 نقطة ضيفا على لانس صاحب المركز الخامس في وقت لاحق من اليوم.

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