عاجل.. إلغاء الدوري العماني الممتاز بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. وهذا أول قرار بإلغاء مسابقة رياضية جراء انتشار جائحة كوفيد-19 في العام 2021. وأعلن الاتحاد في بيان في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس إدارته أنه قرر "إلغاء دوري عمانتل، دوري الدرجة الأولى، ودوري كرة القدم النسائي للصالات للموسم الرياضي الحالي".

وأضاف أن القرار جاء سعياً إلى "المحافظة على سلامة جميع الرياضيين، نظرا للوضع الصحي السائد حالياً بالسلطنة، والدواعي المترتبة على استمرار تفشي وزيادة عدد المصابين" بكوفيد-19.

وأشار إلى أن المجلس رأى أنه "في حالة تأجيل مسابقات هذه الموسم للنشاط المحلي سوف يترتب عليه تداخل في روزنامة مسابقات الموسم المقبل وكذلك المشاركات الخارجية للمنتخبات"، وعليه تم اتخاذ القرار بالإلغاء. وعانت السلطنة التي تعتبر مقصداً سياحياً في الخليج، بشدة جراء الوباء العالمي، واتخذت منذ مارس الماضي إجراءات مشددة للحد من تزايد عدد الإصابات.

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