فراس معلا: قرار إقالة التونسي معلول من تدريب منتخب سورية بيد اتحاد الكرة

المصدر: جوني جبور - دبي

قال رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، فراس معلا، عدم رضاه عن ما قدمه المنتخب السوري لكرة القدم، في تجربتيه الوديتين الأخيرتين، والتي خسرهما "نسور قاسيون" مع البحرين وإيران، مشيراً إلى أن الشكل العام للمنتخب لا يتناسب مع ما قدم له من دعم واهتمام.

وكشف معلا في تصريحات لصحيفة "البعث" السورية، عن اجتماع سيعقد الأحد أو الأثنين المقبل، مع اتحاد كرة القدم، بحضور الإعلاميين، يهدف إلى مناقشة واقع المنتخب السوري، والأسباب إلى أدت لظهوره بهذا الشكل غير اللائق، مع التلميح في الوقت ذاته بأن قرار استمرار المدرب التونسي نبيل معلول أو إقالته، تقع على عاتق اتحاد الكرة، مشدداً على أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، لا يتدخل في القرارات الفنية.

وتعرض المنتخب السوري، أمس، إلى خسارة ثقيلة أمام إيران بثلاثية نظيفة، جاءت مكملة للخسارة الخميس الماضي أمام منتخب البحرين بنتيجة "3-1"، في مباراتين لم ترضيان طموحات الشارع السوري، كما كشفتا عن عدم ارتقاء اللاعبين إلى المستوى المنتظر، قبل استكمال تصفيات المونديال في يونيو المقبل، خصوصاً أن المنتخب السوري يتصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، وبرصيد 15 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن الصين والفلبين المتشاركين للمركز الثاني.

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