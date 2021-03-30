مباراة ربع نهائي الأبطال بين تشلسي وبورتو في ضيافة إسبانيا

المصدر: وكالات

ستقام مباراتا ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بورتو البرتغالي وتشلسي الإنجليزي في مدينة إشبيلية الإسبانية، جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا، وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم.

وسيتواجه الفريقان اللذان أوقعتهما القرعة سوياً، في السابع من أبريل المقبل (ذهاباً) و13 من الشهر نفسه (إياباً) على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان".

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