محمد صلاح يشعر بالأسف لمشوار نجم الريال.. ويكشف موقفه من «الأولمبياد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تصدر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية، بحوار أجراه عن بُعد، وتم نشر الفيديو الخاص بالحوار، وظهر فيه النجم المصري وهو يرد على كل الاستفسارات المتعلقة بمشواره في كرة القدم. وأبدى صلاح أسفه لما آل إليه مشوار نجم الريال، البلجيكي إدين هازار. وكشف عن أن هازار هو لاعبه المفضل في ريال مدريد، وقال إن علاقة رائعة تربط بينهما. وشدد على أنه كان يقدم أداءً رائعاً في تشلسي، لكن الحظ عانده في الريال. وقال كذلك إنه معجب بما يقدمه الكرواتي لوكا مودريتش.

وأوضح أنه يفكر الآن في الفوز على ريال مدريد، والتأهل إلى نصف النهائي، حين يلتقي الفريقان في ربع نهائي الأبطال، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه أي تفضيل، في مواجهة فريق معين، كون كل الفرق في ربع النهائي بمستوى واحد.

وأشار إلى أن ريال مدريد حالياً مختلف عن السابق، وقال: فقدوا بعض اللاعبين الكبار، مثل كريستيانو رونالدو، الأفضل في تاريخهم، شخص سجل الكثير من الأهداف. وقال إن ما حدث بينه وبين قائد الريال راموس حين أصابه في كتفه بنهائي 2018 بات من الماضي، ولم يعد يهتم به. وخاض محمد صلاح أمام ريال مدريد الإسبانى ثلاث مباريات بقميص روما الإيطالي، ضمن منافسات دور الـ16 موسم 2015 – 2016، وخسرها بالنتيجة نفسها في المباراتين 2/صفر، كما شارك مع ليفربول أمام فى نهائي أبطال أوروبا 2018، وانتهت بفوز الريال 3 /1.

وعن موسم ليفربول السيئ، وما حدث مع الفريق، أكد أنه حدثت أشياء كثيرة، ولم يكن الحظ في صالح الفريق، وأن ذلك جعلهم يرغبون في الفوز بدوري الأبطال أكثر. وعن مشاركته المرتقبة في أولمبياد طوكيو، قال بكلمات مختصرة "مهما حدث، سيتفق الجميع، بما في ذلك نادي ليفربول".

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