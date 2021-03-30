مدرب منتخب مصر يكشف مفاجأة مدوية عن راتبه.. ويتساءل: كيف أبتسم؟

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشف المدرب حسام البدري عن مفاجأة مدوية حول الراتب الذي يحصل عليه من توليه تدريب منتخب مصر، مشيراً إلى أنه يحصل على مقابل مادي أقل مما كان يحصل عليه أثناء تدريبه للأهلي المصري.



وقال البدري لقناة "أون سبورتس" المصرية، إنه: "هذه القصة سخيفة جداً، ومن يناقشها يفعل ذلك لأغراض شخصية، راتبي في المنتخب أقل من راتبي في الأهلي، وأقل من أي بلد خارجي عملت فيه".



وأضاف: "المدرب الأجنبي يحصل على 300% أو 400% من المقابل الذي أحصل عليه، ولكني لم أتحدث عن ذلك".



في المقابل رد البدري حول عدم ابتسامه أثناء المباريات، وقال: "أتعجب من الذين يقولون إنني لا أضحك، أنا أضحك باستمرار ولكن في الملعب كيف أبتسم أو أضحك لأن هذا مكان العمل ويكون تركيزي على العمل".

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