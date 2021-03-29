بالفيديو.. هدف العراق في مرمى أوزبكستان أمام آلاف المشجعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم على مضيفه الاوزبكي 1-صفر اليوم الاثنين في مباراة دولية ودية في العاصمة طشقند تندرج ضمن برنامج تحضيراتهما للتصفيات المزدوجة المؤدية الى مونديال 2022 وكاس اسيا 2023 في الصين.

واحرز البديل شيركو كريم الذي دخل مطلع الشوط الثاني مكان امجد عطوان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وفشل المنتخب الاوزبكي في الاستفادة من عاملي الارض والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة المقدرة بالآلاف وأظهر عجزا واضحا في مجاراة المنتخب العراقي الذي كان الافضل فنيا وبدنيا على مدى الشوطين.

وتنتظر منتخب اسود الرافدين ثلاث مواجهات في التصفيات المزدوجة ضمن منافسات المجموعة الاسيوية الثالثة التي يتصدرها برصيد 11 نقطة (من 5 مباريات) وتقام مبارياتها بنظام التجمع في البحرين، اذ يواجه منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وايران في 7 و11 و15 من يونيو المقبل.

ويتقدم العراق بفارق نقطتين عن البحرين و5 نقاط عن ايران التي لعبت مباراة أقل.

من جهتها، تستعد أوزبكستان لمبارياتها الثلاث في التصفيات المزدوجة عن المجموعة الرابعة ضد سنغافورة واليمن والسعودية في الفترة ذاتها، وتقام جميعها في المملكة العربية السعودية.

وتتصدر اوزبكستان المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة امام السعودية ونقطتين امام سنغافورة و4 نقاط امام اليمن و5 نقاط امام فلسطين الخامسة الاخيرة، علما بأن السعودية لعبت مباراة أقل.

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