وفاة لاعب ومدرب الفيصلي الأردني السابق راتب العوضات

المصدر: عمان - أ.ف.ب

توفي اللاعب الدولي ومدرب الفيصلي السابق لكرة القدم، راتب العوضات، عن عمر يناهز 50 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلن النادي الأردني في بيان أمس.

وأسهم العوضات في تتويج منتخب الأردن بذهبية الدورة الرياضية العربية مرتين عام 1997 في لبنان و1999 في الأردن، بقيادة المدرب الوطني الراحل محمّد عوض، ومن أبرز إنجازاته كلاعب مع الفيصلي التتويج مرتين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2004 و2005، ولقب وصيف دوري أبطال العرب عام 2007، وحقق مع الفيصلي العشرات من الألقاب المحلية.

وسبق للراحل أن درب أندية الفيصلي وذات رأس والبقعة، وقاد الفيصلي الموسم قبل الماضي للتتويج بآخر ألقابه في بطولة دوري المحترفين.

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