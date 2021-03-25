رونالدو يحدد شرطين للبقاء في يوفنتوس.. يريد مهاجماً بمواصفات بنزيمة

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية والمقربة من نادي يوفنتوس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو حدد شروطه لإدارة النادي الإيطالي العريق من أجل الاستمرار في صفوفه. وقالت إن شروط رونالدو وصلت إلى إدارة النادي، وأن اجتماعا مرتقبا بين الجانبين سيتم خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة أن رونالدو، وعلى الرغم من رغبته في العودة إلى ريال مدريد، لكنه يريد الاستماع إلى عرض يوفنتوس لكي يستمر معه، كما اشترط على النادي التعاقد مع مهاجم معاون له في خط الهجوم بنفس مواصفات الفرنسي كريم بنزيمة الذي كان أحد أسرار انتصاراته التاريخية مع ريال مدريد سابقا. وشدد كذلك رونالدو على ضرورة تعاقد النادي مع صانع ألعاب حقيقي، مشيرا إلى أن الفريق دفع ثمنا باهضا بسبب غياب لمسة الابداع في الوسط، خاصة من لاعب قادر على مد الهجوم بالتمريرات الحاسمة، كما كان الكرواتي مودريتش يفعل مع رونالدو في مدريد.

وارتبط رونالدو بشدة بأخبار عودة مجددا إلى مدريد، لكن إدارة النادي الملكي لم تعلق بأي شكل على هذا الأمر، وكانت "ماركا" الإسبانية قالت قبل يومين أن رونالدو يريد من مدريد التصريح علنا برغبتهم في عودتهم قبل أن يتخذ قراره النهائي. وأشارت إلى أن الأقرب أن النادي المدريد قد لا يكون راغبا في عودة رونالدو الذي رحل منه إلى يوفنتوس في صيف 2018، مقابل 104 ملايين يورو، وذلك بسبب راتبه الكبير البالغ 34 مليون يورو سنويا.

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