مدرب فيرونتينا يستقيل بعد 4 أشهر من توليه المهمة

المصدر: وكالات

أعلن مدرب نادي فيورنتينا، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، تشيزاري برانديلي استقالته من تدريب فريقه بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه على رأس الجهاز الفني. وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية اليوم: "في الاشهر الاخيرة، نما ظل في داخلي بدّل من طريقتي رؤيتي الاشياء".

وأضاف "أتيت إلى هنا لاعطاء 100 في المئة، ولكن فور شعوري بأن الامور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت التراجع". وتابع "أعلم ان مسيرتي التدريبية قد تتوقف هنا، ولكني لست نادماً وليس من الوارد أن افعل ذلك". وكان فيورنتينا أعلن في وقت سابق في بيان أن المدرب البالغ 63 عاماً "قدّم استقالته إلى إدارة النادي".

وأضاف النادي التوسكاني "بكثير من الأسف، وافق النادي على طلب المدرب وتفهم الاسباب التي هي أبعد من كرة القدم". وفور الاعلان عن الاستقالة، تداولت وسائل إعلام محلية إمكانية عودة السلف جوزيبي ياكيني الذي خلفه برانديلي في 9 نوفمبر 2020، إلى ملعب "أرتيميو فرانكي".

وكان برانديلي عاد إلى نادي الـ"فيولا" بعدما سبق أن اشرف عليه بين عامي 2005 و2010، وقاده إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 2008، وإلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2010. ولكن مذ تسلم مهامه مجددا، تردت النتائج وتراجع فيورنتينا مركزين ليحتل المركز الرابع عشر، متقدما بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط عقب الخسارة أمام ميلان 2-3 الاسبوع الماضي.

وغادر برانديلي فيورنتينا في المرة الاولى من أجل تولي تدريب المنتخب الوطني، مع الفشل الذريع الذي رافق الخروج من دور المجموعات لنهائيات مونديال 2010، قبل أن يقود الـ"أتسوري" إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2012 التي خسرها أمام اسبانيا صفر-4. وبعد عامين تخلى عن مهامه بعدما خرج المنتخب الوطني مرة جديدة من دور المجموعات لمونديال البرازيل 2014، قبل أن يتنقل بين أندية غلطة سراي التركي وفالنسيا الاسباني والنصر الإماراتي وجنوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news