المهاجم عمر السومة يتعرض للإصابة في تدريبات منتخب سورية

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم إصابة مهاجمه الدولي عمر السوما، خلال تمارين معسكر المنتخب الوطني في العاصمة البحرينية المنامة، قبل يومين من الودية التي تجمعه ونظيره البحريني الخميس. وأكد الاتحاد على صفحته الرسمية أن قرار مشاركة السوما أمام البحرين من عدمه، ينتظر الكشف عن حجم الاصابة بعد اجراء الفحوص اللازمة.

وأشار إلى غياب الثلاثي أحمد الصالح وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وعبدالله الشامي (الفحيحيل الكويتي) عن صفوف المنتخب بسبب عدم موافقة أنديتهم على تحريرهم بسبب الإجراءات المتبعة في الكويت للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويلتقي منتخب سوريا في الثلاثين من الشهر الحالي مع نظيره الإيراني وديا في طهران ضمن استعداداته للمباريات المتبقية في منافسات المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023. وتتصدر سورية مجموعتها بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تتذيل غوام القاع من دون نقاط.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة اختار الصين لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في يونيو، وستلعب سورية مع غوام في 7 منه ومع المالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news