وجهة غير متوقعة لمحمد صلاح.. ليست الدوري الإسباني

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن أن النجم المصري محمد صلاح قد ينتقل إلى وجهة جديدة غير متوقعة، بعدما تردد رغبته في الرحيل عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت أن صلاح الذي ارتبط اسمه بكل من ريال مدريد وبرشلونة، لا يعد مرشحاً بالفعل للانتقال إلى أي منهما، مشيرة إلى أنه هناك منافسة قوية من أندية باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد على الظفر بخدمات اللاعب المصري.



وأضافت: "الوجهة الجديدة التي قد يتجه إليها صلاح، هي الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، وذلك لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني باولو ديبالا، إذ تسعى إدارة "السيدة العجوز" إلى بيع ديبالا مقابل 55 مليون يورو والتعاقد مع صلاح مقابل 100 مليون يورو".

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