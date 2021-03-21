غوارديولا يحصل على وقت مستقطع.. لن يشاهد المباريات أو يفكر في كرة القدم

المصدر: وكالات

يحتفل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ببلوغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي من خلال الحصول على أجازة لعدة أيام على الأقل.

وفاز سيتي على مضيفه إيفرتون بهدفين في أخر عشر دقائق سجلهما الألماني إلكاي جوندوجان والبلجيكي البديل كيفين دي بروين، ليصعد سيتي إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1932.

ومع انطلاق فترة التوقف الدولي سيحصل غوارديولا على وقت مستقطع قبل العودة للتخطيط للمرحلة المقبلة التي يسعى خلالها للمنافسة على ألقاب البطولات الأربع التي يشارك بها الفريق.

وأوضح غوارديولا "في هذه الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة لن أفكر في كرة القدم أو أشاهد مباريات ثم في نهاية الاسبوع الأول والاسبوع الثاني سنبدأ الاستعداد لمواجهة ليستر ومواجهة بوروسيا دورتموند (في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا)".

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