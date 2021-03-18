موعد "الكلاسيكو الحاسم" بين ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد الحتو - دبي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن موعد "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 30 من "الليغا".

وقالت الرابطة إن المواجهة ستقام على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" معقل ريال مدريد في العاشر من إبريل المقبل الذي يصادف يوم السبت، الساعة التاسعة بتوقيت مدريد (12:00 مساء بتوقيت الإمارات).

وكانت مباراة الذهاب على استاد "كامب نو" انتهت بفوز ريال مدريد 3-1، في وقت يترقب الجمهور مواجهة الإياب على أحر من الجمر لكونها ستعني الكثير في حسابات المنافسة على اللقب الذي يسبقهما إليه على لائحة الترتيب فريق أتلتيكو مدريد.

ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني مع ختام الجولة 27 برصيد 63 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة (59 نقطة)، وست نقاط عن ريال مدريد الثالث (57 نقطة).

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