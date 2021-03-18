الإعلان عن قائمة المنتخب المصري.. لاعب محترف خارج التشكيلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على موقعه الرسمي عن قائمة "الفراعنة" المكونة من 28 لاعباً استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري على التوالي في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2022".

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق الأحد المقبل في القاهرة حتى موعد سفره يوم 23 من الشهر الجاري، وشهدت القائمة استبعاد أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني بسبب تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية.. وتالياً أسماء اللاعبين:

حراسة المرمى

محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر.

الدفاع

محمد هاني، عمر جابر، أيمن أشرف، أحمد ابوالفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، أحمد أيمن منصور ، ياسر إبراهيم.

الوسط

محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد فاروق، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، مصطفى فتحي، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم

مصطفى محمد، حسام حسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف.

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