الأهلي يصحح المسار في "أبطال إفريقيا" بفوز كبير

المصدر: وكالات

صحّح الأهلي المصري أوضاعه في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بفوز كبير اليوم على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي 3-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الأولى. وسجل ثلاثية الاهلي محمد شريف (7) ومحمد مجدي "افشه" (19) والبديل طاهر محمد طاهر (78).

ورفع الاهلي رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني الذي يملك 10 نقاط بفوزه على المريخ السوادني بثلاثية نظيفة الثلاثاء ايضا، فيما حلّ فيتا كلوب ثالثا بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط ويتذيل المريخ جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

والفوز هو الاول للأهلي في مباراة يخوضها ضد احد فرق الكونغو الديموقراطية خارج ملعبه، ملحقا بمنافسه اقسى خسارة له على ارضه في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال.

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