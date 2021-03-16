لاعب ألماني ينتقد تصنيف "تنس المحترفين".. ويضرب بفيدرر المثل

المصدر: وكالات

أعرب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف عن استيائه من آلية التصنيف الحالي للاعبين المحترفين في كرة المضرب، متخذاً من السويسري روجيه فيدرر مثالاً على سوء الترتيب، الذي أعلن عنه مؤخراً بعد فترة الجمود جراء تفشي فيروس كورونا. وخلال مؤتمر صحافي قبيل انطلاق دورة أكابولكو على أرضية صلبة في المكسيك، حيث فاز الألماني على الإسباني كارلوس ألكاراس بسهولة في الدور الأول 6-3 و6-1، انتقد زفيريف تخلفه في التصنيف عن فيدرر، الذي لعب مباراتين فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وكان فيدرر عاد إلى الملاعب مؤخراً بعد غياب دام 13 شهراً بسبب خضوعه لجراحتين في ركبته. وقال المصنف سابعاً عالمياً في تصريح صحافي:"أنا من أكبر مشجعي روجيه فيدرر. لكنه لم يلعب منذ عام، وهو أعلى مني في الترتيب". وأضاف "لعبت نهائي غراند سلام، ونهائي ماسترز"، في إشارة إلى المباراتين النهائيتين في بطولة أميركا المفتوحة 2020 وبطولة الماسترز في باريس العام الماضي على التوالي.

وبحسب التصنيف الأخير، بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش متربعاً على الصدارة، فيما ارتقى الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز الثاني للمرة الأولى في مسيرته، ليكون أوّل لاعب من خارج الرباعي الكبير المؤلف من ديوكوفيتيش، الإسباني رافايل نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي يصعد الى المركز الثاني، بعد الأسترالي ليتون هويت في يوليو 2005.

ومع حلول زفيريف سابعاً، اعتبر الأخير أنه "في الوقت الحالي، النظام في حالة من الفوضى"، لكنه رغم ذلك قال إن "الترتيب ليس مهماً حقاً بالنسبة لي، ومع النظام الذي لدينا الآن، أعني، يجب أن أكون ضمن أول أربعة أو خمسة في العالم في النظام العادي، لكن النظام الذي لدينا الآن سخيف بعض الشيء". وكان زفيريف أقصي قبل نحو أسبوعين من دور روتردام الهولندية عندما مني بهزيمة من الدور الأول أمام الكازاخي ألكسندر بوبليك.

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