ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، عدم اقتناص فرص ابتعاده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي التي أصبحت مهددة بالتأكيد بعدما كان يبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه وذلك بعدما فشل في زيارة شباك فريق ولفرهامبتون، خلال المباراة التي جمعته مع ليفربول أمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل.

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي البطولة الإنجليزية برصيد 17 هدفاً، ولكن صدارته أصبحت مهددة بسبب اقتراب منافسيه، وزاد الوضع سوءاً الحالة التي يمر بها الفريق الإنجليزي وعدم تحقيق الانتصارات وهو ما صعب من موقف الفرعون المصري محمد صلاح في الابتعاد أكثر في صدارة الهدافين.

ويطارد محمد صلاح في صدارة الهدافين كلاً من مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز، وكلاهما سجل 16 هدفاً، ويأتي لاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت، في المركز الرابع وله 14 هدفاً ثم لاعبي توتنهام وليدز يونايتد، هيونغ مين، وباتريك بامفورد، ولكلاً منهما 13 هدف.

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