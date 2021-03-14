خيتافي يفرمل أتلتيكو ويقدم خدمة لريال وبرشلونة

المصدر: وكالات

فرمل خيتافي المنقوص ضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر عندما ارغمه على التعادل السلبي السبت، مقدما خدمة لوصيفه الموقت ريال الفائز بشق النفس على ضيفه إلتشي 2-1، وبرشلونة مضيِّف هويسكا الإثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وفشل أتلتيكو في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب خيتافي، واكتفى بنقطة واحدة عزز بها صدارته برصيد 63 نقطة، فاستغل جاره ريال مدريد حامل اللقب التعثر ليقلص الفارق بينهما الى 6 نقاط، فيما يملك برشلونة فرصة استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق الى أربع نقاط في حال فوزه على ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير.

وبرغم ان "أتلتي" لم يخسر في مباراته الرابعة تواليا (تعادل مرتين وفاز بمثلهما) في "لا ليغا"، إلا ان هذا التعادل لم يصب في مصلحته في سعيه للفوز بلقبه الاول في الدوري منذ عام 2014.

كما ترك أكثر من علامة استفهام قبل مباراة الاوروبية أمام مضيفه تشلسي الانجليزي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري الابطال، حيث يتوجب عليه تعويض خسارته ذهابا صفر-1.

وأبقى مدرب أتلتيكو الارجنتيني دييغو سيميوني المهاجم البرتغالي جواو فيليكس والفرنسيين توما ليمار وموسى ديمبيلي وجيوفري كوندوغبيا على مقاعد البدلاء.

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