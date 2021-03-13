ليدز يونايتد يعرقل تشيلسي ويحرمه من المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

تعرض تشيلسي لكبوة بعد انتصارين ثمينين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعادل سلبيا مع مضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 51 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وبعد الفوز على حامل اللقب ليفربول في عقر داره 1 / صفر وعلى إيفرتون 2 / صفر، سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي ليهدر فرصة انتزاع المركز الثالث من ليستر سيتي.

ويتطلع تشيلسي إلى فرض تفوقه مجددا عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز تشيلسي 1 / صفر.

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