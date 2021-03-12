الأرجنتينيون يتظاهرون: «العدالة لدييغو.. لم يمت.. لقد قتلوه»

المصدر: بوينوس آيرس - أ.ف.ب

تظاهر المئات من الأرجنتينيين، أمس، في مكان مخصص للاحتفالات بالإنجازات الكروية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، مطالبين بالعدالة لأسطورة الكرة في بلادهم دييغو مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاماً، في ظروف استدعت فتح تحقيق حول أسباب هذه الوفاة.

ورفع المتظاهرون صورة عملاقة ظهرت عليها ابنتا مارادونا دالما (33 عاماً) وجيانينا (31 عاماً) من زواجه بكلاوديا فيافاني، وكتب عليها «إدانة اجتماعية وقضائية للمذنبين». وتواجدت ابنتا مارادونا وزوجته خلال هذه التظاهرة لكنهن لم يمكثن طويلاً نظراً للتوتر الذي رافقها، كما تواجد أصغر أبناء مارادونا ويدعى دييغو فرناندو (8 أعوام)، بالإضافة إلى والدته فيرونيكا أوخيدا، الشريكة السابقة للنجم الأرجنتيني بطل مونديال 1986. ونظّمت هذه التظاهرة من خلال دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة من مجموعة أنصار مارادونا الذين رفعوا شعار «العدالة لدييغو.. إنه لم يمت، لقد قتلوه».

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