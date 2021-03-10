خطوة واحدة قبل تغيير اسم استاد ماراكانا في البرازيل

المصدر: وكالات

اقترب استاد ماراكانا الشهير في البرازيل من الحصول على اسم جديد بعد تصويت للهيئة التشريعية لولاية ريو دي جانيرو، الثلاثاء، بتغيير اسمه إلى إديسون أرانتيس دو ناسيمينتو - استاد ري بيليه.

وشارك بيليه (80 عاماً) في هذا الاستاد الشهير مرات عدة مع البرازيل وسجل هدفه رقم 1000 هناك عام 1969 عندما كان يلعب مع سانتوس أمام فاسكو دا غاما في مباراة محلية.

وقال المسؤول عن مشروع تغيير الاسم: "إنه تكريم مستحق لرجل يعرفه العالم كله بسبب إرثه في كرة القدم البرازيلية، وبسبب خدماته المقدمة إلى بلادنا. وكلمة (ري) تعني الملك بالبرتغالية".

واستضاف هذا الاستاد نهائي كأس العالم في 1950 وفي 2014 إلى جانب افتتاح أولمبياد ريو 2016، ويحمل منذ فترة طويلة اسم ماريو فيليو وهو الصحافي الذي ساعد على إنشائه في أربعينات القرن الماضي.

وقالت الهيئة التشريعية إن اسم استاد كرة القدم سيتغير لكن المجمع الرياضي الشامل حول الملعب يمكن أن يحتفظ باسمه الحالي.

ويطلق أغلب البرازيليين على الاستاد ماراكانا نسبة إلى المنطقة التي تضم هذا الاستاد.

وتتبقى خطوة واحدة قبل تغيير الاسم بشكل نهائي وهي الحصول على موافقة حاكم ولاية ريو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news