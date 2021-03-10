السوري أحمد حمشو يتأهل إلى كأس العالم لقفز الحواجز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل الفارس السوري، أحمد حمشو، إلى بطولة كأس العالم، بعد حصوله على المركز الثالث في ترتيب الدوري العربي لقفز الحواجز ضمن المجموعة السابعة المؤهلة للبطولة، بحسب وكالة سانا السورية.

ويخوض الفرسان عددا من المباريات ضمن الدوري العربي لحصد نقاط محددة تمكنهم من التأهل.

وكان حمشو البالغ 28 عاما تأهل أواخر عام 2019 إلى أولمبياد طوكيو، وذلك بعد أن تصدرت سوريا من خلاله الترتيب العام لدول المجموعة السابعة ضمن مجموعات الاتحاد الدولي للعبة، بعد مشاركته بالعديد من الدورات الدولية المؤهلة، منها ست دورات دولية أقيمت في سوريا وأطلق عليها "دوري السلام" بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتقام بطولة كأس العالم للفروسية لقفز الحواجز هذا العام في السويد، وستجري نهاية الشهر الحالي.

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