أول تعليق من كلوب بعد ربط إسمه بتدريب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف

المصدر: وكالات

استبعد مدرب ليفربول الحالي الألماني يورغن كلوب نفسه من خلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا، بعد قرار الأخير الرحيل بنهاية كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل. وجاء كلام كلوب في مؤتمر صحافي اليوم، عشية مواجهة فريقه للايبزيغ الألماني ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد لدى سؤاله عن امكانية تولي منصب مدرب المانشافت "كلا، لست متاحا كمدرب محتمل للمنتخب الالماني هذا الصيف او بعد الصيف".

وأضاف "انا مرتبط بعقد مع ليفربول يمتد لثلاث سنوات. المعادلة بسيطة: عندما توقع على عقد تحاول أن تحترمه. هذا ما قمت به مع ماينتس وبوروسيا دورتموند". وأضاف "قام لوف بعمل مدهش على مدى سنوات عدة. هو بالتأكيد احد انجح المدربين من بين الالمان. ثمة العديد من المدربين الألمان الناجحين لتولي المهمة".

وكانت وسائل اعلام المانية رشحت كلوب أو هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ الحالي لخلافة لوف الذي قاد منتخب بلاده الى التتويج بمونديال 2014 في البرازيل عام 2014.

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