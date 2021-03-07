6 محترفين في قائمة المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر

المصدر: وكالات

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الأحد قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

واختار حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ستة لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وأحمد حجازي (اتحاد جده السعودي) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) ومصطفي محمد (جالطة سراي التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب المصري أنه تم مخاطبة أندية اللاعبين الستة بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وأوضح أنه علي تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبي يوم 23 من الشهر الجاري.

ويدخل المنتخب المصري معسكرا مغلقا بداية من 20 مارس الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركتهم مع أنديتهم في البطولات القارية.

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