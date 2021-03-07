تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل"

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تتركز أنظار جماهير كرة القدم على مباريات اليوم، في مختلف ملاعب العالم، ويتصدر المواجهات لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (الساعة 19:15)، وقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (20:30).

وتالياً مباريات اليوم بتوقيت الإمارات:

الدوري الإماراتي

عجمان - الوحدة 17:30
خورفكان - الظفرة 17:30
النصر - الشارقة 20:15

الدوري الإنجليزي
ليفربول - فولهام 18:00
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30
توتنهام - كريستال بالاس 23:15

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد- ريال مدريد 19:15
ريال سوسييداد - ليفانتي 21:30

الدوري الإيطالي
روما    - جنوى 30: 15
هيلاس فيرونا - ميلان 18:00
نابولي    - بولونيا 23:45

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