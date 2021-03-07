تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل"
تتركز أنظار جماهير كرة القدم على مباريات اليوم، في مختلف ملاعب العالم، ويتصدر المواجهات لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (الساعة 19:15)، وقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (20:30).
وتالياً مباريات اليوم بتوقيت الإمارات:
الدوري الإماراتي
عجمان - الوحدة 17:30
خورفكان - الظفرة 17:30
النصر - الشارقة 20:15
الدوري الإنجليزي
ليفربول - فولهام 18:00
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30
توتنهام - كريستال بالاس 23:15
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد- ريال مدريد 19:15
ريال سوسييداد - ليفانتي 21:30
الدوري الإيطالي
روما - جنوى 30: 15
هيلاس فيرونا - ميلان 18:00
نابولي - بولونيا 23:45
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