تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتركز أنظار جماهير كرة القدم على مباريات اليوم، في مختلف ملاعب العالم، ويتصدر المواجهات لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (الساعة 19:15)، وقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (20:30).

وتالياً مباريات اليوم بتوقيت الإمارات:

الدوري الإماراتي

عجمان - الوحدة 17:30

خورفكان - الظفرة 17:30

النصر - الشارقة 20:15

الدوري الإنجليزي

ليفربول - فولهام 18:00

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30

توتنهام - كريستال بالاس 23:15

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد- ريال مدريد 19:15

ريال سوسييداد - ليفانتي 21:30

الدوري الإيطالي

روما - جنوى 30: 15

هيلاس فيرونا - ميلان 18:00

نابولي - بولونيا 23:45

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