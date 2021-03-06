ابراهيموفيتش يقترب من العودة إلى المنتخب السويدي

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية في السويد اليوم السبت عن قرب عودة النجم زلاتان ابراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي لكرة القدم.

وذكرت بوابة "فوتبول ديركت.إس إي" السويدية الرياضية أن من المنتظر أن يستدعي يانيه اندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي، ابراهيموفيتش/39 عاما/ للمشاركة مع منتخب بلاده في مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يعلن اندرسون عن قائمة المنتخب في السادس عشر من مارس الجاري.

كان اندرسون التقى اللاعب الدولي المخضرم ( الذي احرز116 مباراة أحرز فيها 62 هدفا) في نوفمبر الماضي.

وكان ابراهيموفيتش قال إنه يشتاق إلى اللعب لصالح منتخب بلاده، وذلك بعد أن كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في 2016.

من جانبه، أكد متحدث باسم الاتحاد السويدي لكرة القدم أن كل ما صرح به اندرسون بعد اللقاء صحيح، وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية: " لقد كانت محادثة جيدة كما أن الحوار مع زلاتان لا يزال ساريا".

ووفقا لما ذكرته البوابة، فإنه يُعْتَقَد أن ابراهيموفيتش حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى منتخب بلاده، كما يُعْتَقَد أن الاتحاد السويدي أجرى اتصالا مع نادي ايه سي ميلان الإيطالي الذي يلعب ابراهيموفتيش ضمن صفوفه، وذلك نقلا عن مصدر لم تفصح البوابة عنه.

ويستقبل المنتخب السويدي على أرضه نظيره الجورجي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ثم سيتوجه بعد ذلك بثلاثة أيام إلى كوسوفو لمواجهة منتخبها.

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