قلق في برشلونة بعد إصابة بيكيه قبيل مباراة سان جرمان

المصدر: وكالات

أكد نادي برشلونة ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم تعرض مدافعه جيرار بيكيه لاصابة في الركبة عقب مباراة فريقه أمام إشبيلية في الكأس المحلية أمس، وسط قلق حول إمكانية تعافيه قبيل المباراة المنتظرة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. وأفاد برشلونة في بيان أن "الفحوصات التي أجريت صباحا أظهرت أن بيكيه يعاني من إلتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى". وكان بيكيه (34 عاما) عاد للتو من إصابة في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى نفسها، أبعدته عن المستطيل الأخضر لثلاثة أشهر.

وفرض مدافع النادي الكاتالوني نفسه نجماً أمام إشبيلية في إياب نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية، بتسجيله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الهدف الثاني لفريقه ليتقدم 2-صفر بعدما كان زميله المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي افتتح التسجيل، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين خرج منهما برشلونة فائزاً 3-صفر وتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان برشلونة خسر ذهابا أمام النادي الاندلسي صفر-2. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية خضع بيكيه "لفحوصات طبية بعد المباراة وتبين عدم وجود تطور خطير في اصابة الركبة اليمنى التي دفعته للابتعاد عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر". ومن المرجح أن يغيب بيكيه عن مباراة فريقه السبت أمام أوساسونا في الدوري ضمن المرحلة 26، على أمل أن يتمكن من مواجهة النادي الباريسي على ملعبه بعد أربعة أيام في سعي برشلونة لقلب الطاولة على منافسه بعد سقوطه المدوي على ملعبه "كامب نو" أمامه 1-4 ذهاباً.

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