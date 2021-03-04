تحديد المدينة الأوروبية المستضيفة لمباراة ليفربول ولايبزيغ بدوري الأبطال

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم نقل مباراة الإياب بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيغ الألماني المقررة الاربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أنفيلد في إنكلترا إلى بودابست على غرار مواجهتهما ذهابا، جراء قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقررت الهيئة القارية تأجيل المباراة لأنها لو اقيمت في إنكلترا، كان لايبزيغ الذي خسر صفر-2 ذهابا في العاصمة المجرية ايضا، سيضطر الى الخضوع الى حجر طبي لمدة 10 أيام لدى عودته إلى بلاده وفقًا لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

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