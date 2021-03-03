أسطورة أرسنال: أخطاء النني ساذجة.. واللاعب في طريقه للرحيل

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض لاعب فريق أرسنال، المصري محمد النني لانتقادات شديدة من أسطورة فريق ليفربول، وأحد أبرز النجوم في تاريخ المنتخب الإنجليزي، أيان رايت، وذلك بسبب أدائه في مباراة أرسنال الأخيرة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتبر رايت في تصريح لموقع "بي بي سي" أن النني لا يعرف كيف يتمركز في الملعب، وأخطاؤه ساذجة. وقال إن افتقاده للتركيز المطلوب يتسبب في اخطاء ساذجة تكلف أرسنال الكثير. وأشار رايت إلى تسبب النني في الهدف الذي سجل منه ليستر هدفه الوحيد، بسبب قلة تركيزه كما قال، وعدم انتباهه إلى ضرورة تغطية زملائه، بينما فاز أرسنال في تلك المباراة بثلاثية. وقال رايت إنه لا يفهم كيف يستمر النني في اللعب مع الفريق، واعتبر أن وقته قد يكون قصيرا، وقد يكون في طريقه إلى مغادرة أرسنال الصيف المقبل.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن النني مع عدد من لاعبي أرسنال، أقرب إلى الرحيل الصيف المقبل، رغم أن اللاعب المصري لديه موسم متبق مع أرسنال. ومع بلوغه الـ29 عاما، بات النني مرشح بقوة للانتقال إلى ناد آخر، في ظل عروض مطروحة على اللاعب حاليا، لعل أبرزها من أندية تركية.

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