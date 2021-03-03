مدرب مصري يتلقى صدمة بتعاقد الهلال السوداني مع مساعد مورينيو

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى المدرب المصري حمادة صدقي صدمة قوية عقب وصوله إلى الخرطوم لإتمام التعاقد مع فريق الهلال السوداني، بعدما تراجعت إدارة "الأزرق" عن قرار تعيينه مدرباً للفريق، واستقرارها على التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو.



وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أنه رغم وصول صدقي إلى الخرطوم للتعاقد مع إدارة الهلال، ولكن حدوث انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة، بداعي الطريقة اتي رحل بها المدرب المصري عن الهلال في العام الماضي، أسهمت في صرف النظر عن التعاقد معه.



وأضافت: "إدارة الهلال السوداني اتفقت مع ريكاردو فورموسينو الذي كان يعمل مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ من المتوقع أن يبدأ فورموسينو مهمته مع الفريق عقب مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا".

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